منحتان للعاملين بجامعة بنها بمناسبة العام الدراسى الجديد والمولد النبوى

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وافق الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على صرف منحتين للعاملين بالجامعة، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد والمولد النبوى الشريف.

وقالت شيرين شوقى أمين عام الجامعة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن المنحة الأولى 750 جنيه وتأتي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وسوف يتم صرفها خلال شهر سبتمبر الجارى، بينما تاتي المنحة الثانية وقدرها 750 جنيهًا بمناسبة المولد النبوي الشريف وسيتم صرفها خلال شهر أكتوبر القادم.

وأضافت أمين عام الجامعة إن المنحتين سيتم صرفهما من الموارد الذاتية وذلك طبقا لقرارات مجلس الجامعة، مؤكدة أن إدارة الجامعة حريصة على دعم العاملين وصرف المنح في المناسبات المختلفة طوال العام.