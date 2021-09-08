الجيش السوري يدخل مهد الانتفاضة بموجب اتفاق سلام

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ذكر سكان والجيش السوري ومعارضون سابقون أن القوات الحكومية دخلت درعا البلد، مهد الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد، للمرة الأولى منذ أن فقدت السيطرة عليها قبل عشر سنوات.

وأقامت وحدات الجيش ما لا يقل عن تسع نقاط تفتيش في أنحاء المدينة بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا بين الجيش والمعارضة المسلحة قبل أن يتوصلا إليه في نهاية المطاف الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة إن سلطة الدولة بُسطت أخيرا لاستعادة النظام والأمن في منطقة تفجرت فيها أولى الاحتجاجات السلمية المناهضة لحكم أسرة الأسد عام 2011 قبل أن تتخذ قوات الأمن إجراءات صارمة بحق المشاركين فيها وتتحول الاضطرابات إلى حرب أهلية.

وكانت وحدات من الجيش موالية لإيران قد قصفت على مدى قرابة الشهرين المنطقة في محاولات عديدة فاشلة للسيطرة عليها، وضربت حصارا على أحياء يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، مانعة الغذاء والدواء من الوصول إليها. وفتحت كذلك ممرا لكثير من المدنيين للفرار.