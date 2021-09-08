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خبيرة: أميل إلى الألوان «المطرقعة» ولكن بشرط

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خبيرة: أميل إلى الألوان «المطرقعة» ولكن بشرط خبيرة: أميل إلى الألوان «المطرقعة» ولكن بشرط

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قالت ريهام عناني، الفاشون بلوجر، إن ملابس البحر يجب ان تكون خفيفة، وبالنسبة للمحجبة، فيجب ارتداء الملابس التي تحتوي على ألوان كثيرة، والحجاب يكون بسيط جدًا،، معقبة: «ما ينفعش البس جينز أو أي حاجة روتينية».

وتابعت «عناني»، خلال حوارها مع الإعلاميات بدرية طلبة، وهند رضا، وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأربعاء، أنه لا يجب ارتداء الألوان السمراء على البحر أو خلال فترة الصيف، خاصة ان اللون الأسمر يمتص أشعة الشمس، مضيفة أن بعض السيدات التي تعاني من السمنة ترتدي اللون الأسمر اعتقادًا منها بأن اللون الأسمر يخفي العيوب في الجسم.

وتابعت أن تميل إلى الملابس والألوان «المطرقعة»، ولكن بشرط أن يكون شكلها جيد، ويفضل عدم الاكثار من الاكسسوار خلال التواجد على البحر، معقبة: «اللي بيروح في البحر مش بيرجع تاني»

المصرى اليوم

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