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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأربعاء، فرانك هارت مان، سفير الجمهورية الاتحادية الألمانية لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين.

في البداية، رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية عاصمة مصر الثانية، مشيدا بعمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين، مؤكدا رغبته ودعمه الكامل للتعاون المشترك بين الجانبين وخاصة في مجالات الثقافة والصناعة والتجارة، كما تمنى ان تكون زيارة سفير ألمانيا للإسكندرية داعمة لمزيد في الاستثمارات وخاصة أن الإسكندرية تمتلك موانئ بحرية يتم الإعتماد عليها في عمليات الاستيراد والتصدير بما يقارب نسبة 70% من حجم الصادرات والواردات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أهمية استمرار النشاط الثقافي من خلال تواجد المركز الثقافي الألماني «معهد جوته».

وأكد الشريف أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لألمانيا عام 2017، وكذا الزيارة التي قامت بها المستشارة أنجيلا ميركل لمصر، في نفس العام عملت على تقوية وتوطيد العلاقات التي تربط بين البلدين.

من جانبه؛ أعرب السفير عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مؤكدا أن مدينة الاسكندرية لها مكانة خاصة لما لها من تاريخ ثقافي وحضاري عريق، وكونها ملتقى للعديد من الثقافات والحضارات المختلفة على مر العصور.

سفير ألمانيا يزور الإسكندرية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين (صور)

سفير ألمانيا يزور الإسكندرية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين (صور)