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دعوة إلى عدم تسييس الأونروا

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دعوة إلى عدم تسييس الأونروا دعوة إلى عدم تسييس الأونروا
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية الحفاظ على مجالات عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ونشاطها، وإبعادها عن التسييس، من أجل قيامها بالمهام الإنسانية الموكلة إليها بواقع التفويض الأممي الممنوح لها، والمنصوص عليه في قرار إنشائها. جاء ذلك خلال استقبال «أبو الغيط» فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة، وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، حسب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة الأربعاء. ووفق المصدر، ركز اللقاء على المشكلات التي تواجه الوكالة، والصعوبات المالية والسياسية التي تعوق عملها في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن «أبو الغيط» شدد على الأهمية البالغة التي ينطوي عليها عمل الوكالة، خاصة في المرحلة الحالية التي يواجه خلالها اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عمل «الأونروا» الخمس صعوبات كبيرة جراء جائحة «كورونا»، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.


الوطن السعودية

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