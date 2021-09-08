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"بلينكن" يحذر إيران من نفاد الوقت أمامها للامتثال للاتفاق النووي

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"بلينكن" يحذر إيران من نفاد الوقت أمامها للامتثال للاتفاق النووي "بلينكن" يحذر إيران من نفاد الوقت أمامها للامتثال للاتفاق النووي
غداة إعلان "الطاقة الذرية" امتلاكها 10 كجم من اليورانيوم المخصب

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي غداة تقرير لاذع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال "بلينكن" في مؤتمر صحافي بألمانيا: "لن أحدد موعدًا لذلك لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال للاتفاق النووي، لا تعود بالفوائد التي حققها"، وفقًا لـ"رويترز".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أمس أن إيران تمتلك 10 كيلو جرامات من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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