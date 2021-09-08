كيروش مدرب منتخب مصر الجديد يحدد موعد وصوله للقاهرة استعدادا لمباراة ليبيا
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كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، من المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، ضياء السيد مدربًا عامًا، محمد شوقي مدربا، عصام الحضري مدربا لحراس المرمى .
كارلوس كيروش يوجه رسالة قوية للجماهير المصرية بعد توليه قيادة المنتخب الوطني (صورة)
كارلوس كيروش، المدرب البرتغالي، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد توليه بشكل رسمي تدريب الفراعنة. وتولى البرتغالي كارلوس كيروش صاحب الـ68 عامًا، قيادة منتخب مصر خلفا للمدرب حسام البدري الذي أقيل من منصبه بسبب سوء الأداء.
ونشر كيروش عبر حسابه على «تويتر»، رسالة للجماهير قائلا: «بكل فخر وامتنان وطموح أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصري لأكون مدربا للمنتخب المصري لكرة القدم».
وأضاف: «أود أن أعبر عن التزامي باستخدام أفضل ما لدي من خبرات ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق في مجال كرة القدم مع مشجعيه الذين يتسمون بالحماس والتفاني الشديد».
ويستعد منتخب مصر لخوض لقائي ليبيا يومي 9 و12 تشرين الأول/أكتوبر، بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.