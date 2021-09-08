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مواعيد مباريات الأهلي في كأس بعد تعديلات اتحاد الكرة الأخيرة

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مواعيد مباريات الأهلي في كأس مصر بعد تعديلات اتحاد الكرة الأخيرة مواعيد مباريات الأهلي في كأس بعد تعديلات اتحاد الكرة الأخيرة

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تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس لموسم 2020-2021. وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لمواجهة الأهلي أمام انبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

كما اكد اتحاد الكرة في خطابه على أن الأهلي حال تخطيه عقبة انبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ 8 يوم 29 من الشهر الجاري على السويس الجديد.

وحال تخطي الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت. وأكد خطاب اتحاد الكرة على إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

المصرى اليوم

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