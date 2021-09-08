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كارلوس كيروش، المدرب البرتغالي، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد توليه بشكل رسمي تدريب الفراعنة. وتولى البرتغالي كارلوس كيروش صاحب الـ68 عامًا، قيادة منتخب مصر خلفا للمدرب حسام البدري الذي أقيل من منصبه بسبب سوء الأداء.

ونشر كيروش عبر حسابه على «تويتر»، رسالة للجماهير قائلا: «بكل فخر وامتنان وطموح أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصري لأكون مدربا للمنتخب المصري لكرة القدم».

وأضاف: «أود أن أعبر عن التزامي باستخدام أفضل ما لدي من خبرات ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق في مجال كرة القدم مع مشجعيه الذين يتسمون بالحماس والتفاني الشديد». ويستعد منتخب مصر لخوض لقائي ليبيا يومي 9 و12 أكتوبر، بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.