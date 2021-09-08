تحرير 90 محضر متنوع و49 إزالة إدارية في حملة مرافق بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشنّت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، الأربعاء، حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر تحت إشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الأقصر واللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الأقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر إشغال، 7 محاضر باعة جائلين، 34 محضر مضبوطات متنوعة، ضبط٣ ميكروفون يسبب إزعاج، 12 محضر تصالح لعدم ارتداء كمامات، 2 محضر لمقاهي تقدم شيشه وضبط 9 شيشه، 49 محضر ازالات ادارية، وتمت اعمال الحملة بمنطقة كوبري ابوالجود ،شارع سوق الصنايع ،شارع التليفزيون، شارع المدينه، منطقة الكرنك ،منطقة نجع الطويل.

وتمت أعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر نقيب د / شريف جمعة ونقيب شاذلى صابر والقوة المرافقة بالتنسيق مع مسؤلى رفع الاشغالات بمجلس مدينة الأقصر.