محافظ جنوب سيناء يلتقى نقيب الزراعيين ووفد «اكساد»

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التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ومدير مكتب المركز العربى لدراسات المناطق الجافة (اكساد) بالقاهرة التابع لجامعة الدول العربية.

وقدم المحافظ الشكر لوفد «اكساد» على تنفيذ مشروع التلقيح الاصطناعى للمجترات الصغيرة (الأغنام والماعز) بمنطقتى الطور ورأس سدر.

وعرض الدكتور عبدالمنعم الياسين، نائب مدير إدارة الثروة الحيوانية لـ"اكساد"، خطوات عمل المشروع واستعرض نتائج المرحله الأولى التي تمت في مارس الماضى، حيث تم توفير كل الأجهزة والمعدات اللازمة وجهاز الكشف عن الحمل، وكذلك قشات السائل المنوي للماعز الدمشقي والأغنام العواس ذات الإنتاجية العالية من اللحم والألبان في هذه المرحلة.

كما تم تدريب ١٥ متدربا نظريا وعمليا وإجراء عمليات التلقيح الاصطناعي بعد تجهيز الحيوانات وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والمربيين.

ووجه محافظ جنوب سيناء بالتوسع في المشروع بباقى مدن المحافظة، وكذلك التوسع في عمليات التلقيح الاصطناعي عند المربيين من قبل الفريق المحلي والمتابعة والتقييم والاستمرارية للحيوانات الملقحة والحصول على نتائج ملموسة، وكذلك عمليات التسجيل والترقيم والحصر للحيوانات باستخدام الشرائح الإلكترونية مستقبلا.