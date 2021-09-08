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عاتبه والده على تدني مجموعه في «الثانوية».. انتحار طالب في بحر مويس بالشرقية

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عاتبه والده على تدني مجموعه في «الثانوية».. انتحار طالب في بحر مويس بالشرقية عاتبه والده على تدني مجموعه في «الثانوية».. انتحار طالب في بحر مويس بالشرقية

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أقدم طالب بالثانوية العامة بمحافظة الشرقية، الأربعاء، على التخلص من حياته بإلقاء نفسه في مياه ترعة مياه بحر مويس بدائرة قسم شرطة فاقوس.

وأفاد شهود عيان بانتحار الطالب لمروره بحالة نفسية سيئة، وعتاب والده له لتدني مجموعه في الشهادة الثانوية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بشأن انتحار شاب بإلقاء نفسه في مياه بحر مويس بدائرة قسم شرطة فاقوس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان وتبين أنه للمدعو «م.ع.ال»، وأفاد شهود العيان بأن الطالب دخل في حالة نفسية سيئة منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة، وعتاب والده له لحصوله على مجموع متدني هذا العام، ما دفعه للتخلص من حياته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

المصرى اليوم

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