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نجم الترجي يفشخ عقده مع الفريق بسبب الأزمة المالية

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نجم الترجي يفشخ عقده مع الفريق بسبب الأزمة المالية نجم الترجي يفشخ عقده مع الفريق بسبب الأزمة المالية

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أعلن نادي الترجي التونسي أن الجزائري عبدالرؤوف بن غيث لاعب وسط الفريق، قام بفسخ عقده مع الفريق بشكل فردي، ليكون الثاني خلال الأيام الأخيرة بعد حمدي النقاز، الذي أنهى علاقته بفريق باب سويقة.

وقال الترجي في بيان أصدره اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «قام اللاعب عبدالرؤوف بن غيث بإعلام إدارة النادي بفسخ عقده بصفة أحادية، وقد غادر الفريق يوم الاثنين».

وتابع: «وأمام الصبغة التعسفية وغير الشرعية لهذا القرار المفاجئ قررت إدارة النادي اللجوء إلى الهياكل المختصة للدفاع عن حقوق الجمعية (النادي) ضد اللاعب وضد كل فريق يتبين أنه قام بتحريضه على هذا الفعل».

وعانى الترجي من أزمة مالية خلال الفترة الماضية، أدت إلى تأخر رواتب عدد من اللاعبين، وبحسب المصادر المحلية التونسية، قد لا يكون بن غيث الاسم الأخير الذي يقبل على هذا الإجراء ضد بطل الدوري التونسي.

المصرى اليوم

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