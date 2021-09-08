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رينو تتعاون مع جيلي لإنتاج المركبات صديقة البيئة

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رينو تتعاون مع جيلي لإنتاج المركبات صديقة البيئة رينو تتعاون مع جيلي لإنتاج المركبات صديقة البيئة

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وقعت رينو وجيلي مذكرة تفاهم لإنشاء تعاون مشترك يركز على السيارات الهجينة في الصين وكوريا الجنوبية يسمح للشركتين بمشاركة الموارد والتقنيات.

تخطط العلامتين لإطلاق مركبات هجينة تحمل علامة رينو في السوق الصينية، فيما ستساهم رينو في استراتيجية العلامة التجارية وتطوير القنوات والخدمات وتجربة العميل.

التعاون الجديد يسهم في توطين توطين المركبات في كوريا الجنوبية على أساس منصات السيارات الصديقة للبيئة من سيارات لينك آند كو للأسواق المحلية، حيث تتمتع رينو سامسونج بخبرة تزيد عن عقدين.

المصرى اليوم

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