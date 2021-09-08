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طرح بايكات سوق الخضار الحضري و46 بازارا بساحة معبد الكرنك في مزاد علني بالأقصر

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طرح بايكات سوق الخضار الحضري و46 بازارا بساحة معبد الكرنك في مزاد علني بالأقصر طرح بايكات سوق الخضار الحضري و46 بازارا بساحة معبد الكرنك في مزاد علني بالأقصر

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أعلن مجلس مدينة الأقصر، عن مزايدة علنية عامة لتأجير بايكات سوق الخضار بشرق السكة الحديد، و٤٦ بازارا و٣ دورات مياه بساحة معبد الكرنك.

وتنعقد جلسة مزاد تأجير البايكات يوم ٢٦ و٢٧ سبتمبر ٢٠٢١، في الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك بدفع تأمين مؤقت بمبلغ ٥٠٠ جنيه ويزيد التأمين المؤقت إلى ١٠% من إجمالي قيمة العقد عن الـ3 سنوات فور الرسو، وثمن كراسة الشروط والمواصفات ٢٩٩ جنيهًا.

بينما تعقد جلسة المزاد ٤٦ بازارا و٣ دورات مياه بساحة معبد الكرنك لمدة ٣ سنوات، يوم ٢٨ سبتمبر الساعة الثانية عشر ظهرا، وفقا للعديد من الإجراءات التى تتمثل في دفع تأمين مؤقت ٢٠٠٠ ج ويزيد التأمين المؤقت إلى ١٠% من إجمالي قيمة العقد عن الـ3 سنوات فور الرسو، وثمن كراسة الشروط والمواصفات ٢٩٩ جنيهًا عن طريق الدفع الإلكتروني.

المصرى اليوم

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