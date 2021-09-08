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بينيت تعليقا على فرار الأسرى الفلسطينيين: مستعدون لأي سيناريو

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بينيت تعليقا على فرار الأسرى الفلسطينيين: مستعدون لأي سيناريو بينيت تعليقا على فرار الأسرى الفلسطينيين: مستعدون لأي سيناريو

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عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع كبار المسؤولين، خصص لتقييم الأوضاع في ضوء الأحداث التي شهدتها السجون.

وخلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي بارليف ورئيس الأركان الاسرائيلي كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام ومفوض الشرطة ومفوض مصلحة السجون، قال بينيت إن «الأحداث في السجون يمكن أن تؤثر على عدد من المناطق، وإسرائيل مستعدة لأي سيناريو».

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، بأنه عشرات العسكريين استدعوا إلى سجن النقب للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت فيه على خلفية تشديد السلطات الإجراءات داخلهما، بعد فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن «جلبوع» فجر الاثنين.

وأعلنت إسرائيل الاثنين، استنفارا أمنيا للشرطة والجيش وجهاز «الشاباك» للأمن الداخلي، واتخذت إجراءات واسعة النطاق لمطاردة الأسرى الفارين.

المصرى اليوم

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