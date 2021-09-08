أخبار عاجلة

القبض على متحرش بفتاة في أبها -
"الجبير" يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي -
"شرطة عسير": القبض على قائد مركبة تحرَّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسية بأبها -
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" -
تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري -
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة -
ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء -
"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
متخصص: 9 نصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة مع ضرورة الاعتدال والاستراحة كل 15 دقيقة -
رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بني سويف يتابع مع مسؤولي الكهرباء أعمال إصلاح عطل محطة محولات ناصر

Print
محافظ بني سويف يتابع مع مسؤولي الكهرباء أعمال إصلاح عطل محطة محولات ناصر محافظ بني سويف يتابع مع مسؤولي الكهرباء أعمال إصلاح عطل محطة محولات ناصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الأربعاء، مع مسؤولى الكهرباء والوحدة المحلية بناصر أعمال إصلاح العطل المفاجئ بمحطة محولات كهرباء ناصر في جهد 66 / 11 القادم عن طريق دمو إلى محطة محولات ناصر، حيث أدى العطل المفاجئ إلى انقطاع الكهرباء عن المركز بالكامل.

ويتواجد بالموقع رئيس منطقة الوسطى لنقل الكهرباء المهندس سيد أنور، ورئيس المدينة على يوسف، والمهندس فكري حسن رئيس هندسة كهرباء ناصر، وطاقم فني من شركة الكهرباء.

وأكد المسؤولون خلال اتصال المحافظ بهم أنه جار إصلاح العطل المفاجئ، الذي ترتب عليه خروج 3 مغذيات رئيسية عن المركز، وتم حالياً إعادة مغذى واحد منهم للخدمة «مغذي أشمنت ودنديل»، فيما يجرى حالياً على قدم وساق إعادة باقي المغذيات للخدمة بعد الانتهاء من إصلاح العطل.

وشدد محافظ بني سويف على رفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير بدائل الطوارئ لتوليد الكهرباء للمنشآت الخدمية الحيوية، خاصة المستشفيات والمنشآت الشرطية.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية الأستاذ على يوسف «الذي يتواجد بالموقع» بالتنسيق الدائم مع رؤساء القطاعات الخدمية للاستعداد الدائم لتقديم الخدمات الحيوية بالشكل المناسب وتنفيذ الحلول البديلة، حتى يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة لطبيعتها.

وشدد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة الموقف والتعامل مع أية تداعيات جديدة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وذلك من خلال التواصل المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة والغرف الفرعية بالوحدة المحلية والكهرباء والصحة وباقي القطاعات الحيوية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير

تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير

ربة منزل تذبح زوجها وتُلقي جثته في مصرف بعد تقطيعها لـ3 أجزاء بمساعدة زوج ابنتها

ربة منزل تذبح زوجها وتُلقي جثته في مصرف بعد تقطيعها لـ3 أجزاء بمساعدة زوج ابنتها

سفير مصري جديد في إثيوبيا

سفير مصري جديد في إثيوبيا

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»