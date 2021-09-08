أيام القاهرة للدراما العربية تمنح ميرفت أمين جائزة «فن الحب سمير ودلال»

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أعلنت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم «فن الحب سمير ودلال»، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطائه الفنى.

واستحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التي تحمل اسم النجمين الراحلين تخليدًا لاسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير، والذى توج بحب الجماهير.

وتمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، في الحفل الذي يقام يوم 19 سبتمبر الحالى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين والفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة حيث وافقتا على المشاركة في تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة أنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسرة الفنان سمير غانم.