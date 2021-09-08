أخبار عاجلة

القبض على متحرش بفتاة في أبها -
"الجبير" يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي -
"شرطة عسير": القبض على قائد مركبة تحرَّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسية بأبها -
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" -
تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري -
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة -
ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء -
"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
متخصص: 9 نصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة مع ضرورة الاعتدال والاستراحة كل 15 دقيقة -
رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أيام القاهرة للدراما العربية تمنح ميرفت أمين جائزة «فن الحب سمير ودلال»

Print
أيام القاهرة للدراما العربية تمنح ميرفت أمين جائزة «فن الحب سمير ودلال» أيام القاهرة للدراما العربية تمنح ميرفت أمين جائزة «فن الحب سمير ودلال»

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم «فن الحب سمير ودلال»، تمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطائه الفنى.

واستحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة التي تحمل اسم النجمين الراحلين تخليدًا لاسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير، والذى توج بحب الجماهير.

وتمنح الجائزة هذا العام للفنانة الكبيرة ميرفت أمين، في الحفل الذي يقام يوم 19 سبتمبر الحالى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة الفنانة إلهام شاهين والفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم على تسليم تلك الجائزة حيث وافقتا على المشاركة في تلك اللحظة الإنسانية المهمة.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة أنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسرة الفنان سمير غانم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الطيران يبحث سبل التعاون مع وزير المواصلات الليبي

وزير الطيران يبحث سبل التعاون مع وزير المواصلات الليبي

البابا يواصل «دروس في الحكمة» باجتماع الأربعاء

البابا يواصل «دروس في الحكمة» باجتماع الأربعاء

مران الإسماعيلي .. عودة عبد الرحمن مجدي ..ومشاركة الصفقات الجديدة

مران الإسماعيلي .. عودة عبد الرحمن مجدي ..ومشاركة الصفقات الجديدة

رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر

رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر