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ضبط 3168 قطعة لبان منتهية الصلاحية بشمال الأقصر

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ضبط 3168 قطعة لبان منتهية الصلاحية بشمال الأقصر ضبط 3168 قطعة لبان منتهية الصلاحية بشمال الأقصر

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قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة بالأقصر، إنه تم تشديد الرقابة على جميع المنشات التموينية، حيث قامت أدارة تموين مركز ومدينة الزينيه بحملة تموينية تفتيشية بالاشتراك مع رئاسة مركز ومدينة الزينية بقيادة العميد أحمد الهواري ومديرية الطب البيطري، وتم تحرير عدد 10 محاضر متنوعة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ذبح خارج المجزر الحكومي، وتم ضبط عدد 30 كيلو لحوم بلدية، وحضر سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 528 باكو لبان بداخل كل باكو 6 قطعة بإجمالي 3168 قطعة لبان، 5 علبة لبن زنة العبوة 1 لتر، 9 علبة بسكوت بداخل كل علبه 6 باكو بسكوت بإجمالي 54 باكو 8 عبوه زبادى زنة 420 جم، 11 علبة تونه زنة 160جم 2 علبة تونه زنة 350 جم جميع السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

ومن جهة أخرى، تم المرور على المخابز البلدية، وتم تحرير 5 محاضر، منها محضر توقف عن الإنتاج دون عذر، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم الااحتفاظ بسجل الزيارات، وعدم نظافة أدوات العجين.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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