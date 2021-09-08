ضبط 3168 قطعة لبان منتهية الصلاحية بشمال الأقصر

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قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم تشديد الرقابة على جميع المنشات التموينية، حيث قامت أدارة تموين مركز ومدينة الزينيه بحملة تموينية تفتيشية بالاشتراك مع رئاسة مركز ومدينة الزينية بقيادة العميد أحمد الهواري ومديرية الطب البيطري، وتم تحرير عدد 10 محاضر متنوعة.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ذبح خارج المجزر الحكومي، وتم ضبط عدد 30 كيلو لحوم بلدية، وحضر سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 528 باكو لبان بداخل كل باكو 6 قطعة بإجمالي 3168 قطعة لبان، 5 علبة لبن زنة العبوة 1 لتر، 9 علبة بسكوت بداخل كل علبه 6 باكو بسكوت بإجمالي 54 باكو 8 عبوه زبادى زنة 420 جم، 11 علبة تونه زنة 160جم 2 علبة تونه زنة 350 جم جميع السلع الغذائية منتهية الصلاحية.
ومن جهة أخرى، تم المرور على المخابز البلدية، وتم تحرير 5 محاضر، منها محضر توقف عن الإنتاج دون عذر، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم الااحتفاظ بسجل الزيارات، وعدم نظافة أدوات العجين.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.