أخبار عاجلة

القبض على متحرش بفتاة في أبها -
"الجبير" يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي -
"شرطة عسير": القبض على قائد مركبة تحرَّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسية بأبها -
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" -
تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري -
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة -
ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء -
"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
متخصص: 9 نصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة مع ضرورة الاعتدال والاستراحة كل 15 دقيقة -
رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مدرب لياقة: 30 دقيقة وقت كافي لممارسة الرياضة يوميًا

Print
مدرب لياقة: 30 دقيقة وقت كافي لممارسة الرياضة يوميًا مدرب لياقة: 30 دقيقة وقت كافي لممارسة الرياضة يوميًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكابتن محمد المالكي مدرب اللياقة، إن ممارسة الرياضة يجب أن تكون نظام حياة، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لممارسة الرياضة 3 أيام فقط في الأسبوع، لعدم الضغط على العمل أو الحياة بشكل عام.

وتابع «المالكي»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك إمكانية للممارسة الرياضة في المنزل أو في الصالات الرياضية، مشددًا على ضرورة تحديد وقت خاص بممارسة الرياضة، سواء بعد العمل أو آخر النهار.

وأضاف أن ممارسة الرياضة نصف ساعة أو 45 دقيقة في اليوم، يعتبر وقتًا كافيًا جدًا للممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أن خفض الوزن من خلال الرياضة يجب أن يكون بالمتابعة مع المختص، لكي يتم وضع نظام يصلح لكل شخص.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر

رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر

تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير

تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير

بدء محاكمة القائد السابق لـ«جيش تحرير كوسوفو» في لاهاي

بدء محاكمة القائد السابق لـ«جيش تحرير كوسوفو» في لاهاي

طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة الزمالك بعدم تقديره

طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة الزمالك بعدم تقديره