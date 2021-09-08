مدرب لياقة: 30 دقيقة وقت كافي لممارسة الرياضة يوميًا

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قال الكابتن محمد المالكي مدرب اللياقة، إن ممارسة الرياضة يجب أن تكون نظام حياة، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لممارسة الرياضة 3 أيام فقط في الأسبوع، لعدم الضغط على العمل أو الحياة بشكل عام.

وتابع «المالكي»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك إمكانية للممارسة الرياضة في المنزل أو في الصالات الرياضية، مشددًا على ضرورة تحديد وقت خاص بممارسة الرياضة، سواء بعد العمل أو آخر النهار.

وأضاف أن ممارسة الرياضة نصف ساعة أو 45 دقيقة في اليوم، يعتبر وقتًا كافيًا جدًا للممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أن خفض الوزن من خلال الرياضة يجب أن يكون بالمتابعة مع المختص، لكي يتم وضع نظام يصلح لكل شخص.