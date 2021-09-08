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واشنطن : لم نساعد أشرف غني على مغادرة أفغانستان ولم نعلم بنواياه

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واشنطن : لم نساعد أشرف غني على مغادرة أفغانستان ولم نعلم بنواياه واشنطن : لم نساعد أشرف غني على مغادرة أفغانستان ولم نعلم بنواياه

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لم تساعد الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني في مغادرة أفغانستان، ولم نعلم بنواياه.

وقال بلينكن في تصريح لوكالة «طلوع نيوز»، يوم الأربعاء، إنه كان له اتصال هاتفي مع غني قبل يوم من مغادرته البلاد.

وأضاف: «وفي مكالمتنا كنا نتحدث عن العمل الذي جرى في الدوحة وانتقال السلطة وأنه في غياب النجاح، قال لي في الحديث إنه كان مستعدًا للقتال حتى الموت، وغادر أفغانستان بعد أقل من 24 ساعة».

وتابع: «وبالطبع لم أعلم بذلك، ونحن لم نقم بأي شيء لمساعدة ذلك».

وردا على سؤال عن مغادرة أشرف غني مع الأموال، قال بلينكن إنه لا يعلم بذلك، مضيفا: «ما أعلمه هو أنه غادر البلاد وبعد فترة قصيرة انهارت مؤسساتها وحكومتها».

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