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رئيس الوزراء الفرنسي : سنبذل قصارى جهدنا للحد من التهديد الإرهابي

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رئيس الوزراء الفرنسي : سنبذل قصارى جهدنا للحد من التهديد الإرهابي رئيس الوزراء الفرنسي : سنبذل قصارى جهدنا للحد من التهديد الإرهابي

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تعهد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، بأن تواصل «بذل كل ما في وسعها للحد من التهديد الإرهابي»، بينما تستمر محاكمة المتورطين في هجمات باريس الإرهابية التي وقعت عام 2015.

وقال كاستيكس، في تصريحات للصحفيين، إن المحاكمة ذكرت فرنسا بالأحداث «الجبانة والوحشية» في تلك الليلة.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على «التفكير في أسر الضحايا العديدين الذين ينتظرون تحقيق العدالة خلال هذه المحاكمة».

وبدأت المحاكمة اليوم الأربعاء في مجمع مؤمن مصمم خصيصا داخل محكمة تعود إلى القرن الثالث عشر.

ويخضع 20 رجلا للمحاكمة في القضية، إثر اتهامهم في الهجمات التي خلفت 130 قتيلا ومئات الجرحى.

المصرى اليوم

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