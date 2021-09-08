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أمريكا تضاعف مكافأة الإدلاء بمعلومات عن وزير داخلية "طالبان"

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أمريكا تضاعف مكافأة الإدلاء بمعلومات عن وزير داخلية "طالبان" أمريكا تضاعف مكافأة الإدلاء بمعلومات عن وزير داخلية "طالبان"
بعد يوم من إعلان تولي "حقاني" للمنصب

أمريكا تضاعف مكافأة الإدلاء بمعلومات عن وزير داخلية

خصصت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الأربعاء"، مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن سراج الدين حقاني، بعد يوم واحد من إعلان توليه منصب وزير الداخلية في حكومة حركة طالبان الجديدة في أفغانستان.

وأفاد موقع "وايون" الأمريكي بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" خصص مكافأة 10 ملايين دولار أمريكي ضمن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال سراج الدين حقاني.

و"حقاني" مدرج على لائحة المطلوبين لأمريكا التي خصصت في السابق مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي مكافأة لكل من يقدم معلومات عنه، ولكن رفعتها إلى 10 ملايين دولار في الإعلان الأخير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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