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سفارة بواشنطن ترحِّب بالإفراج عن وثائق سرية بشأن هجمات 11 سبتمبر

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سفارة السعودية بواشنطن ترحِّب بالإفراج عن وثائق سرية بشأن هجمات 11 سبتمبر سفارة بواشنطن ترحِّب بالإفراج عن وثائق سرية بشأن هجمات 11 سبتمبر
أكدت أن المملكة تفخر بسِجلها في مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف

سفارة السعودية بواشنطن ترحِّب بالإفراج عن وثائق سرية بشأن هجمات 11 سبتمبر

رحبت سفارة المملكة العربية في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بالإفراج عن وثائق سرية حول هجمات 11 سبتمبر 2001.

وتفصيلاً، ذكرت السفارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن المملكة دعت منذ هجمات 11 سبتمبر إلى الإفراج عن المواد كافة المتعلقة بالتحقيق بشأن الهجمات في إطار الشفافية.

وأكدت السفارة أن التحقيقات السابقة لم تُشِر إلى أن السعودية أو مسؤوليها كانوا على علم سابق بالهجوم الإرهابي أو كانوا متورطين فيه، ولم تقدم دليلاً على ذلك.

وشددت على أن أي ادعاء بأن السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع.

وأشارت السفارة إلى أن الإدارات المتعاقبة على الولايات المتحدة أكدت إدانة واستنكار المملكة بشكل قاطع للهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة.

وأكد البيان أن المملكة تفخر بسِجلها في مكافحة الإرهاب، وجهودها المستمرة لإحباط عمليات تمويل الإرهاب عبر استراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف.

وشدّد البيان على أن المملكة شريك أساسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى التعاون بين البلدين في مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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