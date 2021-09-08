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«سوسة» يتفقد أعمال الصيانة بالمدن الجامعية بطوخ ومشتهر (صور)

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«سوسة» يتفقد أعمال الصيانة بالمدن الجامعية بطوخ ومشتهر (صور) «سوسة» يتفقد أعمال الصيانة بالمدن الجامعية بطوخ ومشتهر (صور)

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واصل الدكتور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، الأربعاء، جولاته داخل المدن الجامعية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وقالت الجامعة في بيان، إن «سوسة»، تفقد أعمال الصيانة التي تجرى بالمدن الجامعية بطوخ ومشتهر، رافقه خلالها الدكتور سيد عبدالونيس نائب المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور راشد زغلول المشرف على المدينة الجامعية بمشتهر، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن.

وتابع المشرف على قطاع خدمة المجتمع، صيانة الغرف السكنية بالمدن الجامعية وتجهيزها بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب، بالإضافة إلى متابعة توفير المستلزمات الطبية والاسعافات الأولية للتعامل مع أي حالات طارئة، مؤكدًا المتابعة المستمرة لكافة أعمال الصيانة التي تجري داخل المدن الجامعية، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

واشار «سوسة» إلى أن المدن الجامعية تسعى لتقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية سواء في السكن أو التغذية أو وسائل التريض والترفيه بالإضافة إلى المعاملة الراقية لأبنائنا الطلاب، لاسيما وأن المدن الجامعية بجامعة بنها حاصلة على المواصفة القياسية «أيزو ٩٠٠٠١ لسنة ٢٠١٥»، في الجودة الإدارية.

الدكتور جمال سوسة يتفقد أعمال الصيانة بالمدن الجامعية بطوخ ومشتهر
الدكتور جمال سوسة يتفقد أعمال الصيانة بالمدن الجامعية بطوخ ومشتهر
الدكتور جمال سوسة يتفقد أعمال الصيانة بالمدن الجامعية بطوخ ومشتهر

المصرى اليوم

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