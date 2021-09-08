أخبار عاجلة

القبض على متحرش بفتاة في أبها -
"الجبير" يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي -
"شرطة عسير": القبض على قائد مركبة تحرَّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسية بأبها -
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" -
تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري -
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة -
ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء -
"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
متخصص: 9 نصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة مع ضرورة الاعتدال والاستراحة كل 15 دقيقة -
رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

عون: قدمت كافة التسهيلات لتشكيل ولم أطلب الثلث المعطل

Print
عون: قدمت كافة التسهيلات لتشكيل الحكومة ولم أطلب الثلث المعطل عون: قدمت كافة التسهيلات لتشكيل ولم أطلب الثلث المعطل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه قدم كافة التسهيلات المطلوبة حتى ترى الجديدة النور.

وقال الرئيس اللبناني أمام عدد من زوراه إن التواصل جار بينه وبين رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، سواء كان ذلك من خلال الاتصال المباشر، أو من خلال الوسطاء وسعاة الخير للانتهاء من مسألة الحكومة، بحسب موقع «الانتشار» اليوم الأربعاء.

وأوضح أنه عقد العزم مع رئيس الوزراء المكلف على العمل معا لتشكيل الحكومة، وأن هذا ما يأملان في تحقيقه.

وردا على سؤال بشأن موعد تشكيل الحكومة، قال الرئيس اللبناني إنه من المهم أن تكون هناك إرادة ورغبة في تشكيلها.

وشدد الرئيس اللبناني على أنه لم يطلب يوما الحصول على الثلث المعطل، موضحا أن القصر الرئاسي أصدر الكثير من البيانات بهذا الشأن.

وقال إن البطريرك الماروني بشارة الراعي نفسه نفى هذا الأمر، متهما «المعرقلين» باتخاذ هذا الأمر ذريعة لإلقاء المسؤولية على رئيس الجمهورية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد

مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد

من هي السيدة الوحيدة بين رجال الحكومة اللبنانية؟

من هي السيدة الوحيدة بين رجال الحكومة اللبنانية؟

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية