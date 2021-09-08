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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه قدم كافة التسهيلات المطلوبة حتى ترى الحكومة الجديدة النور.

وقال الرئيس اللبناني أمام عدد من زوراه إن التواصل جار بينه وبين رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، سواء كان ذلك من خلال الاتصال المباشر، أو من خلال الوسطاء وسعاة الخير للانتهاء من مسألة الحكومة، بحسب موقع «الانتشار» اليوم الأربعاء.

وأوضح أنه عقد العزم مع رئيس الوزراء المكلف على العمل معا لتشكيل الحكومة، وأن هذا ما يأملان في تحقيقه.

وردا على سؤال بشأن موعد تشكيل الحكومة، قال الرئيس اللبناني إنه من المهم أن تكون هناك إرادة ورغبة في تشكيلها.

وشدد الرئيس اللبناني على أنه لم يطلب يوما الحصول على الثلث المعطل، موضحا أن القصر الرئاسي أصدر الكثير من البيانات بهذا الشأن.

وقال إن البطريرك الماروني بشارة الراعي نفسه نفى هذا الأمر، متهما «المعرقلين» باتخاذ هذا الأمر ذريعة لإلقاء المسؤولية على رئيس الجمهورية.