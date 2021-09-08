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رئيس اتحاد منظمات الأعمال الأورومتوسطية: دعونا باكستان للاستصلاح في المليون ونصف المليون فدان

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رئيس اتحاد منظمات الأعمال الأورومتوسطية: دعونا باكستان للاستصلاح في المليون ونصف المليون فدان رئيس اتحاد منظمات الأعمال الأورومتوسطية: دعونا باكستان للاستصلاح في المليون ونصف المليون فدان

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قال علاء عز، رئيس اتحاد منظمات الأعمال الأورومتوسطية، إن لها مناطق تجارية حرة بدون جمارك، تخدم 3.1 مليار مستهلك، منها في الاتحاد الأوروبي والوطن العربي وتركيا، أمريكا ودول الكوميسا، وإفريقيا، ما يتيح الفرصة للمستثمرين تشييد مصانع على الأراضي المصرية من أجل التصدير لدول العالم.

ولفت في تصريحات خاصة لـ، «المصري اليوم»، على هامش مشاركته في مؤتمر اقتصادي اليوم بعنوان ( يوم الصداقة الباكستاني – المصري، مشاركة باكستان مع إفريقيا- قارة المستقبل) الذي شارك فيه سفراء وأعضاء بعثات دبلوماسية برعاية السفارة الباكستانية في القاهرة، إلى أن باكستان رائدة في صناعة المنسوجات، وهو ما يحفز الاستثمار في محور قناة السويس كمركز لوجيستي.

وأوضح رئيس اتحاد منظمات الأعمال الأورومتوسطية أنه تم توجيه الدعوة إلى إسلام آباد للاستصلاح في المليون ونصف المليون فدان، مشيرا إلى أن باكستان لديه ترتيب عالمي في انتاج الألبان واللحوم.

المصرى اليوم

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