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الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل يحذر: وفيات نقص المناعة سيموتون بالآلاف

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الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل يحذر: وفيات نقص المناعة سيموتون بالآلاف الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل يحذر: وفيات نقص المناعة سيموتون بالآلاف

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قال الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، إن مئات الآلاف من المرضى سيموتون بالسل، لأنهم لا يتلقون العلاج اللازم، بسبب تضرر منظومة الرعاية الصحية في الدول الأفقر نتيجة جائحة كورونا

وقال المدير التنفيذي للصندوق، بيتر ساندز، إن الوفيات الزائدة الناجمة عن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل يمكن أن تتجاوز تلك الناجمة عن ، مضيفا لقد انخفض عدد من يُعالجون من السل في العام الماضي بحوالي مليون شخص مقارنة بعام 2019، وهذا يعني وفاة مئات الآلاف.

وأوضح ساندز إن الخدمات الطبية تأثرت بإجراءات الإغلاق لاحتواء كورونا حيث كُرست جهود العيادات والأطقم الطبية، التي عادة ما تُستخدم في مكافحة السل، لمكافحة كورونا في دول مثل الهند، وفي أنحاء إفريقيا. وأضاف أنه يتوقع تضررا أكبر هذا العام بسبب انتشار سلالة كورونا «دلتا».

وأكد ان الوفيات المتزايدة نتيجة انتكاسة مكافحة أمراض مثل السل أو الإيدز أعلى من وفيات كورونا نفسها في بعض الدول الفقيرة، مثل أجزاء من منطقة الساحل في إفريقيا.

وكشف التقرير السنوي للصندوق لعام 2020، الذي صدر امس أن عدد مَن يتلقون العلاج من السل في الدول التي يعمل فيها الصندوق انخفض بنسبة 19%. كما سجلت برامج وخدمات الوقاية من الإيدز انخفاضا بنسبة 11 %

المصرى اليوم

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