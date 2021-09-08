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دراسة: الكمامة الطبية تحمي من الإصابة بنسبة 35%

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دراسة: الكمامة الطبية تحمي من الإصابة بنسبة 35% دراسة: الكمامة الطبية تحمي من الإصابة بنسبة 35%

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كشفت دراسة حديثة تعتبر الأكبر في العالم، جدوى ارتداء الكمامة في الحماية من كورونا، من خلال فريق بحثي من جامعة ييل مع مسؤولي الصحة المحليين في بنجلادش لتحديد 600 قرية للدراسة، بإجمالي 340 ألف مشارك تمت متابععتهم، وفقا لصحيفة «ديلي ميل»، وجد الباحثون أن ارتداء الكمامات العادية يمكن أن يمنع انتشار بنسبة 9% وأن الكمامات الطبية على وجه الخصوص يمكن أن تقلل العدوى بنسبة 35 %بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكبر.

قال الباحثون إنه لو كان ارتداء الأقنعة أكثر شمولية بين الناس، فمن المحتمل أن تكون الحماية التي تقدمها الكمامة أكبر بكثير.

وقال جيسون أبالوك، الباحث الرئيسي والاقتصادي في جامعة ييل، لصحيفة واشنطن بوست، «أعتقد أن هذا يجب أن ينهي أي نقاش علمي حول ما إذا كانت الكمامات يمكن أن تكون فعالة في مكافحة كوفيد على مستوى السكان».

ويُعتقد أن الكمامات الطبية هي الأكثر فعالية، حيث تقلل العدوى بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر بنسبة 35%

المصرى اليوم

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