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وسائل إعلام: رئيس غينيا يتواجد في غرفة رئاسية داخل فندق وتم أخذ هاتفه منه

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وسائل إعلام: رئيس غينيا يتواجد في غرفة رئاسية داخل فندق وتم أخذ هاتفه منه وسائل إعلام: رئيس غينيا يتواجد في غرفة رئاسية داخل فندق وتم أخذ هاتفه منه

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أوردت وسائل إعلام في غينيا اليوم الأربعاء أن رئيس الدولة ألفا كوندي حالته الصحية جيدة ويتواجد في غرفة خاصة به داخل فندق بالعاصمة كوناكري.

ونقلت بوابة «موزاييك غيني» الإلكترونية عن مصادر لها أن في غرفة كوندي جهاز تلفاز، لكن هاتفه النقال تم أخذه منه.

وتابعت البوابة أن الرئيس المحتجز من قبل العسكريين المتمردين يعامَل معاملة جيدة ولديه إمكانية الوصول إلى طبيبه الشخصي.

وفي وقت سابق أفاد موقع «غيني 360» المحلي بأن حزب تجمع الشعب الغيني (قوس قزح) الحاكم في غينيا أعرب عن قلقه على حالة كوندي (83 عاما) الصحية وسط تقارير عن إضرابه عن الطعام.

وفي 5 سبتمبر أعلنت وسائل إعلام عن انقلاب في غينيا حيث أعلن العقيد مامادي دومبويا عن حل وإلغاء الدستور وإغلاق حدود البلاد.

المصرى اليوم

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