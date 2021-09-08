«الثقافة» تحتفي بمرور 40 عاما على رحيل صلاح عبدالصبور

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اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الأربعاء، مع أعضاء اللجنة المشكلة للاحتفاء بمرور 40 عاما على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور، والمقرر انطلاقها 20 سبتمبر الجاري، من المجلس الأعلى للثقافة بمؤتمر يحمل عنوان «فارس الكلمة».

وتضم أجندة الفعاليات العديد من المشاركات الأدبية والثقافية والفكرية والفنية التي تشارك فيها قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، ومنها مسابقة صلاح عبدالصبور للمسرح الشعري وبث مصور لقصيدة فصول متنوعة من ديوان شجر الليل مترجما إلى 5 لغات هي (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية)، بالإضافة إلى تخفيضات على أسعار جميع مؤلفات صلاح عبدالصبور.

وتقام ندوة يناقش خلالها الدكتور صلاح فضل والدكتور عبدالسلام الشاذلي «أثر صلاح عبدالصبور في الشعر الحر»، كما تعلن وزيرة الثقافة خلال الافتتاحية عن جائزة لأفضل ديوان شعري مخطوط يقدمها صندوق التنمية الثقافية من خلال بيت الشعر العربي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، ويعرض المركز القومي للسينما فيلم «أحلام الفارس القديم»، ويقدم المركز القومي للمسرح دراسة نقدية عن كتاب «عبث إدريس وعبدالصبور في المسرح المصري» تأليف الدكتور أحمد سخسوخ، وتقديم الدكتور مصطفي سليم، بالإضافة إلى إصدار عدد خاص من مجلة المسرح عن المسرح الشعري لدى صلاح عبدالصبور.

وينظم البيت الفني للمسرح احتفالية بعنوان «شاعر المسرح» وتتضمن قصائد للشاعر صلاح عبدالصبور تلقيها الاذاعية الكبيرة حكمت الشربيني وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بإحتفالية «الفارس لا يغيب» بقصر ثقافة الزقازيق مسقط رأس الشاعر الراحل بجانب العديد من العروض المسرحية منها «مسافر ليل» اخراج محمود فؤاد على مدار 7 ايام بمسرح الهناجر، «يقول لكم» صياغة درامية عن اعمال صلاح عبدالصبور كتابة واشعار يسري حسان واخراج كريم البسطي بقاعة صلاح عبدالصبور في مسرح الطليعة في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر المقبل .

وقالت عبدالدايم إن الشاعر الكبير الراحل صلاح عبدالصبور عبقرية أدبية شكلت جزء من ملامح الابداع المصري والعربي، واضافت ان استراتيجية عمل الثقافة تشمل مسارا للاحتفاء برموز الوطن ووضعهم في دائرة اهتمام الشباب والاجيال الجديدة باعتبارهم نماذجا للنجاح، مؤكدة استلهام انجازات العظماء ضمن جهود تشكيل الوعى وبناء الانسان.

يشار إلى أن الشاعر الكبير محمد صلاح الدين عبدالصبور يوسف الحواتكى ولد في 3 مايو 1931 بمدينة الزقازيق ويعد أحد أهم رواد حركة الشعر الحر العربي ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربي، كما يعد واحداً من الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحي، التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية في عام1947 وفيها تتلمذ على يد الشيخ أمين الخولي ،تعرف على أصدقاء الشباب مرسى جميل عزيز وعبدالحليم حافظ، وطلب عبدالحليم حافظ من صلاح أغنية يتقدم بها للإذاعة ويلحنها له كمال الطويل فكانت قصيدة لقاء، تخرج صلاح عبدالصبور عام 1951 وعين بعد تخرجه مدرسا في المعاهد الثانوية واستغرقته هواياته الأدبية قلد عبدالصبور عددا من المناصب، وعمل بالتدريس وبالصحافة وبوزارة الثقافة، وكان آخر منصب تقلده رئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وساهم في تأسيس مجلة فصول للنقد الأدبي، فضلا عن تأثيره في كل التيارات الشعرية العربية الحداثية وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحيته الشعرية (مأساة الحلاج) عام 1966، حصل بعد وفاته على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1982، الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة المنيا في نفس العام، الدكتوراه الفخرية من جامعة بغداد في نفس العام، رحل عن عالمنا إثر نوبة قلبية حادة في 13 اغسطس عام 1981 تاركا ارثا ثقافيا وادبيا ضخما وآثارا شعرية ومسرحية أثرت في أجيال متعددة من الشعراء في مصر والبلدان العربية، خاصة ما يسمى بجيل السبعينيات، وجيل الثمانينيات في مصر، وقد حازت أعماله الشعرية والمسرحية قدرا كبيرا من اهتمام الباحثين والدارسين، ولم تخل أية دراسة نقدية تتناول الشعر الحر من الإشارة إلى أشعاره ودواوينه، وقد حمل شعره سمات الحزن والسأم والألم وقراءة الذكرى واستلهام الموروث الصوفي، واستخدام بعض الشخصيات التاريخية في إنتاج القصيدة، ومن أبرز أعماله في ذلك: «مذكرات بشر الحافي» و«مأساة الحلاج» و«ليلى والمجنون»، كما اتسم شعره من جانب آخر باستلهام الحدث الواقعي، كما في ديوانه: «الناس في بلادي .