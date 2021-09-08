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البكتيريا انتشرت في جسدها.. والد الطالبة منة: نقل ابنتي للمستشفى العسكري بعد توجيهات

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البكتيريا انتشرت في جسدها.. والد الطالبة منة: نقل ابنتي للمستشفى العسكري بعد توجيهات السيسي البكتيريا انتشرت في جسدها.. والد الطالبة منة: نقل ابنتي للمستشفى العسكري بعد توجيهات

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كشف هشام حسن، والد الطالبة منة، التي تعرضت لحادث دهس في محافظة أسيوط، تفاصيل نقل ابنته إلى مستشفى آخر بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح بتوفير الرعاية الكاملة لها.

وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «كنت واثق من استجابة الرئيس السيسي لمناشدتنا كونه لا يخذل أحدا، وتلقينا اتصالا من رئاسة الجمهورية، ثم نقلت إلى المستشفى الجامعي العسكري بسيارة مجهزة»، مشيرا إلى أن البكتيريا انتشرت في جسد ابنته بعد 15 يوما من الحادث، ما دفع الأطباء إلى إزالة بعض الأنسجة منعا لتلوث الدم.

وأضاف: «اليأس سيطر على منة في بعض الفترات، وكانت تتمنى الموت خوفا من الإعاقة، لكن كنت أحرص دائما على تحفيزها ورفع معنوياتها»، مردفا: «بتوفيق من ربنا وبرعاية رئيس الجمهورية بإذن الله منة هترجع تاني».

المصرى اليوم

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