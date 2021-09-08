‏مؤتمر رؤساء برلمانات العالم يختتم أعماله.. و«جبالي» يشارك في القمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب غدا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات، والمنعقد ‏بالعاصمة النمساوية فيينا أعماله الأربعاء، بمشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى برئاسة المستشار ‏الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وعضوية النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس ‏الشيوخ، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والنائب كريم درويش رئيس ‏لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشؤون ‏الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ.‏

وأشار بيان لمجلس النواب إلى أنه على مدار يومين شهدت اجتماعات المؤتمر حضوراً مصرياً قوياً، وتمثيلاً بارزاً للدبلوماسية ‏البرلمانية، في حضور أكثر من 100 رئيس برلمان ووفد برلمانى من مختلف دول العالم.‏

وانعقد المؤتمر تحت عنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية تحقق ‏السلام والتنمية المستدامة للشعوب وكوكب الأرض»، وناقش خلال جلساته عدداً من ‏الموضوعات والقضايا التي تحظى بالاهتمام على الساحة الدولية، وألقى ‏المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة أمام المؤتمر حول المساواة بين ‏الجنسين، أكد فيها أن المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية ‏المستدامة، وأشار إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق تمكين حقيقى وجوهرى ‏للمرأة المصرية، وما صدر من تشريعات مثلت مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية ‏وضمان مشاركة أمنة لها في الحياة العامة.‏

وعلى هامش المؤتمر، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدداً من ‏جلسات المباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من الدول الصديقة والشقيقة، تناولت بحث أهم ‏القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين مصر ‏وهذه الدول. ‏

‏ جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق غداً أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى ‏لمكافحة الإرهاب، في فيينا، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس ‏النواب.