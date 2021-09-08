‏مؤتمر رؤساء برلمانات العالم يختتم أعماله.. و«جبالي» يشارك في القمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب غدا

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اختتم المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات، والمنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا أعماله الأربعاء، بمشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وعضوية النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ.
وأشار بيان لمجلس النواب إلى أنه على مدار يومين شهدت اجتماعات المؤتمر حضوراً مصرياً قوياً، وتمثيلاً بارزاً للدبلوماسية البرلمانية، في حضور أكثر من 100 رئيس برلمان ووفد برلمانى من مختلف دول العالم.
وانعقد المؤتمر تحت عنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب وكوكب الأرض»، وناقش خلال جلساته عدداً من الموضوعات والقضايا التي تحظى بالاهتمام على الساحة الدولية، وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة أمام المؤتمر حول المساواة بين الجنسين، أكد فيها أن المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق تمكين حقيقى وجوهرى للمرأة المصرية، وما صدر من تشريعات مثلت مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية وضمان مشاركة أمنة لها في الحياة العامة.
وعلى هامش المؤتمر، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدداً من جلسات المباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من الدول الصديقة والشقيقة، تناولت بحث أهم القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين مصر وهذه الدول.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق غداً أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، في فيينا، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.