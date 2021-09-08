أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر -
تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير -
بدء محاكمة القائد السابق لـ«جيش تحرير كوسوفو» في لاهاي -
طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة الزمالك بعدم تقديره -
«تراي ماتش» بين لاعبي الأهلي في ختام التدريبات -
حسين لبيب يستقبل وفد مجلس القبائل العربية بسيناء -
ليبيا: مرفأ الحريقة سيعود فورًا إلى العمل بعد إغلاقه بسبب احتجاجات -
حميدتي:زيارة حمدوك لنا تؤكد معاني الشراكة بين طرفي الوثيقة الدستورية -
وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

‏مؤتمر رؤساء برلمانات العالم يختتم أعماله.. و«جبالي» يشارك في القمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب غدا

Print
‏مؤتمر رؤساء برلمانات العالم يختتم أعماله.. و«جبالي» يشارك في القمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب غدا ‏مؤتمر رؤساء برلمانات العالم يختتم أعماله.. و«جبالي» يشارك في القمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب غدا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات، والمنعقد ‏بالعاصمة النمساوية فيينا أعماله الأربعاء، بمشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى برئاسة المستشار ‏الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وعضوية النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس ‏الشيوخ، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والنائب كريم درويش رئيس ‏لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشؤون ‏الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ.‏

وأشار بيان لمجلس النواب إلى أنه على مدار يومين شهدت اجتماعات المؤتمر حضوراً مصرياً قوياً، وتمثيلاً بارزاً للدبلوماسية ‏البرلمانية، في حضور أكثر من 100 رئيس برلمان ووفد برلمانى من مختلف دول العالم.‏

وانعقد المؤتمر تحت عنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية تحقق ‏السلام والتنمية المستدامة للشعوب وكوكب الأرض»، وناقش خلال جلساته عدداً من ‏الموضوعات والقضايا التي تحظى بالاهتمام على الساحة الدولية، وألقى ‏المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس كلمة أمام المؤتمر حول المساواة بين ‏الجنسين، أكد فيها أن المرأة ركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية ‏المستدامة، وأشار إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق تمكين حقيقى وجوهرى ‏للمرأة المصرية، وما صدر من تشريعات مثلت مظلة تشريعية لحماية المرأة المصرية ‏وضمان مشاركة أمنة لها في الحياة العامة.‏

وعلى هامش المؤتمر، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدداً من ‏جلسات المباحثات مع رؤساء برلمانات عدد من الدول الصديقة والشقيقة، تناولت بحث أهم ‏القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين ‏وهذه الدول. ‏

‏ جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنطلق غداً أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى ‏لمكافحة الإرهاب، في فيينا، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس ‏النواب.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير

تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير

ربة منزل تذبح زوجها وتُلقي جثته في مصرف بعد تقطيعها لـ3 أجزاء بمساعدة زوج ابنتها

ربة منزل تذبح زوجها وتُلقي جثته في مصرف بعد تقطيعها لـ3 أجزاء بمساعدة زوج ابنتها

سفير مصري جديد في إثيوبيا

سفير مصري جديد في إثيوبيا

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»