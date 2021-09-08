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طبيب: عملية تحويل المسار الحل الأمثل لفشل تكميم المعدة

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طبيب: عملية تحويل المسار الحل الأمثل لفشل تكميم المعدة طبيب: عملية تحويل المسار الحل الأمثل لفشل تكميم المعدة

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الرجوع للوزن بعد إجراء العملية يعتمد على قدرة الجراح على رسم المعدة، والأدوات المستخدمة في العملية، مضيفًا أن نسبة أمان في عمليات جراحة السمنة في العصر الحديث أصبحت تقارب الـ100%.

وأضاف "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن إعادة إجراء عمليات جراحة السمنة لا تتساوي أبدًا الجراحة الاولى، مشيرًا إلى أن الكثير من الجراحيين، خاصة المبتدئين يبتعدون عن إصلاح العمليات، خاصة أن الالتصاقات في هذه العمليات تكون عنيفة جدا، وفي حاجة إلى جراح يمتلك الخبرة اللازمة، لإجراء العملية.

وأصاف أن عملية التكميم إذا فشلت، فالحل المثالي هو تحويل مسار المعدة، معقبًا:" إذا فشلت عمليات التصغير مثل التكميم والكشكشة، فالحل الأمثل هو التحويل المصغر للمعدة".

المصرى اليوم

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