‏نائبة مصرية تطلق مبادرة «نعم للشباب في البرلمانات» خلال مؤتمر «فيينا»

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أطلقت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب ورئيس المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب، مبادرة «نعم للشباب في البرلمانات»، على هامش المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في فيينا، بمشاركة رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى دوراتى باشيكو من البرتغال.
وتدعو المبادرة البرلمانات لدعم تمثيل الشباب في المجال السياسي وخاصةً في البرلمان من خلال آليات مختلفة، حرصا على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركة الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته، كما يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع اعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي، ويجتمع منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي مرتين سنويا .
يذكر أن النائبة سحر البزارعن حزب مستقبل وطن وكيل لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى فازت بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، خلال الانتخابات التي أُجريت عن بُعد لمجلس المنتدى لإختيار رئيس للمنتدى في 15 مايو 2021، وجاء شغل النائبة سحر البزار لعضوية مجلس المنتدى مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، بناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري، حيث تبلغ نسبة تمثيل الشباب في البرلمان المصري الحالي ٢٠٪ وهي أعلي نسبه تمثيل شبابي في تاريخ البرلمانات المصرية.