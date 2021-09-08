‏نائبة مصرية تطلق مبادرة «نعم للشباب في البرلمانات» خلال مؤتمر «فيينا»

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أطلقت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب ورئيس المنتدى الدولي ‏للبرلمانيين الشباب، مبادرة «نعم للشباب في البرلمانات»، على هامش المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في فيينا، بمشاركة رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى دوراتى باشيكو من البرتغال.

وتدعو المبادرة البرلمانات ‏لدعم تمثيل الشباب في المجال السياسي وخاصةً في البرلمان من خلال آليات ‏مختلفة، حرصا على سماع صوت الشباب في عملية صنع القرار العالمية من خلال ‏المشاركة الأكبر للبرلمانيين الشباب في اجتماعات المنتدى وفاعلياته، كما ‏يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب في جميع اعماله بما يقيم ‏الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي، ويجتمع منتدى ‏البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي مرتين سنويا .‏

يذكر أن النائبة سحر البزارعن حزب مستقبل وطن وكيل لجنه العلاقات ‏الخارجية بمجلس النواب المصرى فازت بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب ‏التابع للاتحاد البرلماني الدولي، خلال الانتخابات التي أُجريت عن بُعد لمجلس ‏المنتدى لإختيار رئيس للمنتدى في 15 مايو 2021، وجاء شغل النائبة سحر ‏البزار لعضوية مجلس المنتدى مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد ‏البرلماني الدولي، بناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري، حيث تبلغ نسبة ‏تمثيل الشباب في البرلمان المصري الحالي ٢٠٪ وهي أعلي نسبه تمثيل شبابي في ‏تاريخ البرلمانات المصرية.