أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر -
تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير -
بدء محاكمة القائد السابق لـ«جيش تحرير كوسوفو» في لاهاي -
طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة الزمالك بعدم تقديره -
«تراي ماتش» بين لاعبي الأهلي في ختام التدريبات -
حسين لبيب يستقبل وفد مجلس القبائل العربية بسيناء -
ليبيا: مرفأ الحريقة سيعود فورًا إلى العمل بعد إغلاقه بسبب احتجاجات -
حميدتي:زيارة حمدوك لنا تؤكد معاني الشراكة بين طرفي الوثيقة الدستورية -
وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

عبير موسي: الإخوان أغرقوا البلاد

Print
عبير موسي: الإخوان أغرقوا البلاد عبير موسي: الإخوان أغرقوا البلاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، رفضها التام لأي حوار مع الإخوان، مشددة على أنهم «أغرقوا البلاد».

وقالت موسي، في تصريحات صحفية: «لم نقبل الجلوس على طاولة حوار تونسي تونسي مع الإخوان وبالأحرى لن نتحاور معهم برعاية خارجية من الاتحاد الأوروبي».

وتابعت: «رفضنا دعوة لحضور جلسة غير رسمية مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي احتراما للأزمة الداخلية التي نعيشها والسيادة الوطنية».

ولفتت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي إلى أن «الإخوان أغرقونا في الديون بوصولهم للسلطة».

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أدان الخطابات الإخوانية المنادية بالتدخل الأجنبي في شؤون البلاد وهرولتهم للاستقواء بالأجنبي.

ووجه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، مداد نيوز خطابا شديد اللهجة لرئيس البرلمان التونسي المجمد ورئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي داعيا إلى «عدم الاستهانة بالشعب التونسي».

واعتبر، خلال كلمة بمناسبة تكريم أبناء النقابيين من عملة التعليم العالي بمناسبة يوم العلم، أن «الاختلاف أمر عادي لكن هذا الاختلاف يتم مناقشته في تونس وليس خارجها باعتباره شأنا تونسيا داخليا».

وقال الأمين العام بكل وضوح «إنه لا رجوع إلى الوراء وأن الاتحاد والعمال والنقابيين مع ما وقع يوم 25 يوليو/تموز ولكن اليوم من الضروري توضيح الرؤية للجميع حتى يعلم الشعب التونسي أين نحن ستسير البلاد حتى لا يعم الغموض خاصة أمام الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا التي مازالت تنتظر التحقيق والتنفيذ».

وكان النائبان أسامة الخليفي عن حزب قلب تونس، والنائب الإخواني عن حركة النهضة فتحي العيادي، شاركا، الثلاثاء، في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، في تحد صارخ لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ليوم 25 يوليو/تموز الماضي بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس هشام المشيشي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد

مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد

من هي السيدة الوحيدة بين رجال الحكومة اللبنانية؟

من هي السيدة الوحيدة بين رجال الحكومة اللبنانية؟

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة دفاعية للتعامل مع تداعيات انهيار الحكومة الأفغانية