أذربيجان تتهم أرمينيا بتلويث موارد المياه عن طريق مخلفات التعدين

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اتهمت سفارة أذربيجان في القاهرة، أرمينيا بتلويث موارد المياه عن طريق مخلفات التعدين.

وقالت السفارة في بيان إن حوالي 70٪ من موارد المياه السطحية لأذربيجان تتشكل في البلدان المجاورة ، بسبب تدفقات المياه العابرة للحدود. فنهر أخجوجا عابر للحدود ، وملوث باستمرار في أرمينيا، وهي ملوثة بشدة بمخلفات تعدين قافان و قاجارا، يبدو أنها تجمع للنفايات الصناعية.

وأضافت أن نهر أخجوجا يتدفق إلى نهر آراز- ، ثاني أكبر نهر في جنوب القوقاز ، فإن تلوثه له أيضًا تأثير مباشر على جودة الموارد المائية لنهر آراز يعد نهر أراز أكبر رافد يمين لنهر كور ، وهو نهر آخر عابر للحدود مع أرمينيا ، ويلعب دورًا حاسمًا في ري الأراضي الصالحة للزراعة في أذربيجان. ومع ذلك ، وبسبب التغيرات الكبيرة في نوعية المياه في النهر ، فإن استخدامه للاحتياجات المنزلية والزراعية يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية للغاية.

وأوضحت أن تلوث مياه النهر بالمعادن الثقيلة والأملاح يحدث بسبب المياه العادمة المتولدة في مصانع التعدين والمعالجة والتي يتم تصريفها مباشرة في حوض النهر.

وأشارت إلى أن مصنع الموليبدينوم النحاسي في جاجاران ومصنع معالجة جافان في أرمينيا لا يؤدي فقط إلى تدمير حيوانات النهر والنظام البيئي.ولكنها أيضًا شديدة الخطورة على صحة الإنسان.

ودعت أذربيجان أرمينيا عبر المنصات الدولية والأقليمية إلى منع التلوث العابر للحدود، الذي يتسبب في تدمير البيئة للمنطقة.