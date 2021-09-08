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فرنسا تتهم وزيرة الداخلية البريطانية بخرق الثقة

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فرنسا تتهم وزيرة الداخلية البريطانية بخرق الثقة فرنسا تتهم وزيرة الداخلية البريطانية بخرق الثقة

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اتهمت الفرنسية وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بخرق الثقة بعد أن هددت بسحب التمويل الذي تعهدت سابقا بتقديمه إلى فرنسا لعمليات حراسة الحدود في القناة الإنجليزية.

وانتقدت الحكومة في بيان تهديد الوزيرة البريطانية بسحب التمويل من دوريات القناة، ووصفت الخطوة بأنها «غير قانونية وخطيرة».

وكانت باتيل وعدت فرنسا سابقا بمبلغ 54 مليون جنيه إسترليني في يوليو لتسيير دوريات في القناة نيابة عن قوة الحدود البريطانية، لكنها هددت بسحب التمويل إذا لم يتم الوفاء بأهداف إعادة المزيد من الأشخاص الذين يحاولون عبور القناة.

ومن المقرر أن تلتقي باتيل مع نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانين في اجتماع لوزراء مجموعة السبع في لندن اليوم الأربعاء حيث من المرجح أن تطرح القضية. وتقول فرنسا إن سياستها ستكون «مبنية على روح الثقة المتبادلة».

هذا وعبر حوالي 13500 شخص القناة في قوارب صغيرة هذا العام، بما في ذلك 1000 شخص في اليومين الماضيين.

وعلى الرغم من أنه يحق للأشخاص طلب اللجوء عند وصولهم إلى المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي، فقد تحركت الحكومة البريطانية لتجريم الأشخاص الذين يصلون بقوارب صغيرة في محاولة لردعهم عن العبور.

المصرى اليوم

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