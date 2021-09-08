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دراسة تحسم الجدل حول جدوى ارتداء الكمامة في الحماية من كورونا

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دراسة تحسم الجدل حول جدوى ارتداء الكمامة في الحماية من كورونا دراسة تحسم الجدل حول جدوى ارتداء الكمامة في الحماية من كورونا

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كشفت دراسة حديثة تعتبر الأكبر في العالم، جدوى ارتداء الكمامة في الحماية من كورونا.

الدراسة التي قام بها فريق بحثي من جامعة ييل مع مسؤولي الصحة المحليين في بنجلاديش لتحديد 600 قرية للدراسة، بإجمالي 340 ألف مشارك تمت متابعتهم.

استخدم الباحثون الحوافز الاجتماعية والمادية من أجل حث القرويين على ارتداء الكمامات. حيث قام فقط 29% من المشاركين في الدراسة بارتداء الكمامات، وفقا لصحيفة «ديلي ميل».

ووجد الباحثون أن ارتداء الكمامات العادية يمكن أن يمنع انتشار بنسبة 9%، وأن الكمامات الطبية على وجه الخصوص يمكن أن تقلل العدوى بنسبة 35%، بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكبر.

وقال الباحثون إنه لو كان ارتداء الأقنعة أكثر شمولية بين الناس، فمن المحتمل أن تكون الحماية التي تقدمها الكمامة أكبر بكثير.

وقال جيسون أبالوك، الباحث الرئيسي والاقتصادي في جامعة ييل، لصحيفة واشنطن بوست: «أعتقد أن هذا يجب أن ينهي أي نقاش علمي حول ما إذا كانت الكمامات يمكن أن تكون فعالة في مكافحة كوفيد على مستوى السكان».

ويُعتقد أن الكمامات الطبية هي الأكثر فعالية، حيث تقلل العدوى بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر بنسبة 35%.

المصرى اليوم

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