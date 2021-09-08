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ظروف قهرية لعائلة المنتج تلغي العرض الخاص لفيلم «30 مارس»

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ظروف قهرية لعائلة المنتج تلغي العرض الخاص لفيلم «30 مارس» ظروف قهرية لعائلة المنتج تلغي العرض الخاص لفيلم «30 مارس»

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أعلنت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «30 مارس» طرحه في دور العرض السينمائي، بداية من اليوم الأربعاء، مشيرة في بيان صحفي إلى ألغاء العرض الخاص للفيلم بشكل نهائى بسبب ظروف قهرية تعرضت لها أسرة المنتج.

فيلم «30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه في جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

المصرى اليوم

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