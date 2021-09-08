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رسميًا..فاركو يعلن تعاقده مع رامي صبري

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رسميًا..فاركو يعلن تعاقده مع رامي صبري رسميًا..فاركو يعلن تعاقده مع رامي صبري

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أعلن نادى فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز تعاقده مع رامى صبرى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد فاركو مع رامي صبري، لمدة 4 مواسم مقبلة، في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطى.

وتأتي صفقة رامى صبرى لتكون ثامن الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من المقاصة.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.

المصرى اليوم

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