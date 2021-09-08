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النصر يختار قائمته الآسيوية ويستعد لمواجهة تراكتور الإيراني

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النصر يختار قائمته الآسيوية ويستعد لمواجهة تراكتور الإيراني النصر يختار قائمته الآسيوية ويستعد لمواجهة تراكتور الإيراني

النصر يختار قائمته الآسيوية ويستعد لمواجهة تراكتور الإيراني

أعلن نادي النصر اليوم الأربعاء قائمة الفريق التي ستخوض الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا (نسخة 2021).

ويواجه النصر نظيره تراكتور الإيراني الأسبوع المقبل في الدوحة ضمن مباريات ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وضمت قائمة النصر 4 محترفين أجانب، هم (المغربي عبدالرزاق حمدالله، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف)، فيما خلت من المدافع الأرجنتيني راميرو فونيس موري، والبرازيلي أنسيلمو دي مواريس.

واختار مانو مينيزيس، المدير الفني للنصر، قائمة مؤلفة من 30 لاعبًا، جاءت على النحو الآتي:

حراسة المرمى: وليد عبدالله، نواف العقيدي، أمين بخاري ورائد أزيبي.

خط الدفاع: عبدالله مادو، عبدالإله العمري، نايف الماس، علي لاجامي، محمد آل فتيل، آسر هوساوي، يوسف حقوي، منصور الشمري، سلطان الغنام، حمد المنصور، عبدالرحمن العبيد ومحمد قاسم.

خط الوسط: خليل العبسي، عبدالفتاح عسيري، ماشاريبوف، خالد الغنام، أندرسون تاليسكا، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، مختار علي، أيمن يحيى وسامي النجعي.

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، فينسنت أبو بكر وعبدالفتاح آدم.

يُذكر أن المغربي حمدالله وعلي لاجامي وعبدالله مادو سيغيبون عن مواجهة تراكتور الإيراني في ثمن النهائي بسبب تراكم البطاقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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