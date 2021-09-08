الأهلي يهنئ نادي الترسانة بمناسبة المئوية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تهنئة نادي الترسانة بمناسبة احتفالاته بمرور مائة عام على تأسيسه.

وأرسل الأهلي برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد جاء فيها:

الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وجماهير وأعضاء النادي، يتقدمون بخالص التهاني لنادي الترسانة العريق ومجلس إدارته ومحبيه، بمناسبة مرور مائة عام على هذه المؤسسة الرياضية الكبيرة.



ويؤكد الأهلي على اعتزازه بهذه المناسبة التي تعكس تاريخًا مضيئًا وحافلًا لقلعة الترسانة، التي كثيرًا ما كان لها دور بارز في دعم كل المنتخبات الوطنية على مر الأجيال.