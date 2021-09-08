رغم غلقه بقرار من النيابة.. انتشال جثة طفل من شاطئ النخيل بالإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين بالإسكندرية، الأربعاء، فى انتشال جثة الطفل يوسف خالد، الذي لقي مصرعه غرقا، أمس الأول، بشاطئ النخيل بحي العجمي.

كان خالد (14 سنة)، مقيم بمحافظة أسيوط، قد لقي مصرعه غرقا مع غروب شمس أمس الأول، بعد تسلله إلى شاطئ النخيل المغلق بقرار من النيابة العامة، لتكرار حالات الغرق.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير"، إن الطفل غرق بشاطئ النخيل بعد تجاوزه حاجز الأمواج الرابع، وجرى انتشال جثمانه بعد نحو 36 ساعة من مصرعه.

يشار إلى أن شواطئ الإسكندرية تتعرض لما يعرف بمصطلح «هبات سبتمبر»، وهو ما يأتي نتيجة لشدة الرياح وارتفاع الأمواج والتي تسبب حالات غرق عديدة في تلك الفترة من كل عام.

