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وزير الخارجية يؤكد التزام بدعم المرحلة الانتقالية في السودان

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وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بدعم المرحلة الانتقالية في السودان وزير الخارجية يؤكد التزام بدعم المرحلة الانتقالية في السودان

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، الأربعاء، في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين والسودان حول مختلف أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وهو ما يتجلى في حجم الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية السودانية، بجانب التوافق على أهمية التركيز على المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، الأمر الذي من شأنه دفع جهود تحقيق التكامل بين مصر والسودان.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري أبرز كذلك التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، ووقوفها إلى جانب تطلعات الشعب السوداني لتحقيق التقدم والازدهار المنشودين، وذلك في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تربط بين شعبي وادي النيل.

واشار حافظ إلى أن اللقاء تناول عدد من القضايا الأفريقية والعربية محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن التطرق لاجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والمقرر عقده غداً، حيث بحث الوزيران سُبُل دعم آليات العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم العربي.

المصرى اليوم

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