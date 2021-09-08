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أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الحكومة المؤقتة الجديدة في أفغانستان التي أعلنتها حركة طالبان لا تعكس تطلعات بلاده، في الوقت الذي عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه من انتماءات أعضاء هذه الحكومة.

وأوضح ماس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في قاعدة رامشتاين، بألمانيا، اليوم الأربعاء، «الحكومة الجديدة في أفغانستان لا تعكس تطلعاتنا ونأمل من طالبان [المحظورة في روسيا] دمج النساء وكافة الأطياف المحلية».

وتابع الدبلوماسي الألماني، «ينبغي أن تعلم طالبان أن العزلة عن العالم لن تكون في مصلحة الشعب الأفغاني ولا لاستقرار أفغانستان»، مضيفا، «قد نرى مزيدا من عدم الاستقرار في أفغانستان».

وفي نفس السياق، طالب ماس، حركة طالبان بعدم منع الأشخاص الذين يريدون الرحيل من أفغانستان، مشددا على أهمية فتح مطار كابول لتقديم المساعدات للمحتاجين.

ومن جانبه، عبر رئيس الدبلوماسية الأمريكية عن قلقه من انتماءات أعضاء الحكومة الأفغانية الجديدة، مؤكدا أنه سيتم الحكم على أفعالهم.

وبين بلينكن، أنه «برغم من أنهم قالوا الحكومة ستكون شاملة إلا أن الأسماء ضمت أشخاص أعضاء في طالبان أو قريبين منهم»، مؤكدا أن المجتمع الدولي أراد أن الشعب الأفغاني يستحق حكومة شاملة تضم كل الأطياف.