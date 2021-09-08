أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر -
تارديللي: لم احصل على فرصتي مع منتخب مصر.. وعقلية المسؤولين واللاعبين يجب أن تتغير -
بدء محاكمة القائد السابق لـ«جيش تحرير كوسوفو» في لاهاي -
طارق حامد يخرج عن صمته ويتهم لجنة الزمالك بعدم تقديره -
«تراي ماتش» بين لاعبي الأهلي في ختام التدريبات -
حسين لبيب يستقبل وفد مجلس القبائل العربية بسيناء -
ليبيا: مرفأ الحريقة سيعود فورًا إلى العمل بعد إغلاقه بسبب احتجاجات -
حميدتي:زيارة حمدوك لنا تؤكد معاني الشراكة بين طرفي الوثيقة الدستورية -
وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الخارجية الألماني: الجديدة في أفغانستان لا تعكس تطلعاتنا

Print
وزير الخارجية الألماني: الحكومة الجديدة في أفغانستان لا تعكس تطلعاتنا وزير الخارجية الألماني: الجديدة في أفغانستان لا تعكس تطلعاتنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن المؤقتة الجديدة في أفغانستان التي أعلنتها حركة طالبان لا تعكس تطلعات بلاده، في الوقت الذي عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه من انتماءات أعضاء هذه الحكومة.

وأوضح ماس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في قاعدة رامشتاين، بألمانيا، اليوم الأربعاء، «الحكومة الجديدة في أفغانستان لا تعكس تطلعاتنا ونأمل من طالبان [المحظورة في ] دمج النساء وكافة الأطياف المحلية».

وتابع الدبلوماسي الألماني، «ينبغي أن تعلم طالبان أن العزلة عن العالم لن تكون في مصلحة الشعب الأفغاني ولا لاستقرار أفغانستان»، مضيفا، «قد نرى مزيدا من عدم الاستقرار في أفغانستان».

وفي نفس السياق، طالب ماس، حركة طالبان بعدم منع الأشخاص الذين يريدون الرحيل من أفغانستان، مشددا على أهمية فتح مطار كابول لتقديم المساعدات للمحتاجين.

ومن جانبه، عبر رئيس الدبلوماسية الأمريكية عن قلقه من انتماءات أعضاء الحكومة الأفغانية الجديدة، مؤكدا أنه سيتم الحكم على أفعالهم.

وبين بلينكن، أنه «برغم من أنهم قالوا الحكومة ستكون شاملة إلا أن الأسماء ضمت أشخاص أعضاء في طالبان أو قريبين منهم»، مؤكدا أن المجتمع الدولي أراد أن الشعب الأفغاني يستحق حكومة شاملة تضم كل الأطياف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيلاروسيا تتصدر منافسات تتابع المختلط للسباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث

بيلاروسيا تتصدر منافسات تتابع المختلط للسباحة ببطولة العالم للخماسي الحديث

مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد

مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد

من هي السيدة الوحيدة بين رجال الحكومة اللبنانية؟

من هي السيدة الوحيدة بين رجال الحكومة اللبنانية؟

البابا تواضروس يستقبل وفد الأساقفة والرهبان بعد عودته من روسيا

البابا تواضروس يستقبل وفد الأساقفة والرهبان بعد عودته من روسيا