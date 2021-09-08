«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لعدد 152 فى 15 جهة إدارية

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أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف إعلاميا بـ «التسوية لعدد ٢٢٠ موظفا فى ١٦ جهة بالجهاز الإدارى للدولة، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شؤونها.

وقال الدكتور صالح الشيخ إنه تمت التسوية لعدد 15 موظفا بديوان محافظة سوهاج، و8 موظفين بديوان عام محافظة القليوبية، و5 آخرين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى التسوية لعدد 43 موظفا بجامعة الفيوم، ٦موظفين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، والتسوية لعدد ١٢ موظفا بهيئة الإسعاف المصرية و٣ موظفين بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وموظفان بالهيئة العامة للتأمين الصحى، و٣ موظفين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يتعلق بالمديريات، انتهى الجهاز من التسوية لعدد 33 موظفاً بمديرية الزراعة بالبحيرة، و5 موظفين بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، و3 موظفين بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وموظفا بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.. كما انتهى الجهاز من التسوية لعدد ٧ موظفين بمركز علاج الأورام بدمنهور، و٦ موظفين بمركز بحوث الصحراء.

موظفين

وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده فى الشهر السابق، فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التى انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها الاستفسار على الرابط الإلكترونى المرفق بالتقرير بالاسم الرباعى والرقم القومى حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

وكان الجهاز قد أطلق الموقع الإلكترونى: promotion.caoa.gov.eg، والذى يمكّن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية، حيث القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ونصّ على أن يُرقّى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠ /٦ /٢٠٢١ مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/ 7 /2021، مع احتفاظهم بالأقدمية فى المستوى الوظيفى بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.