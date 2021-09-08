محافظ كفر الشيخ يدشن مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث بدلا من «الغمر»

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دشن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الموسع المشترك بين وزارتي الري والزراعة، بشأن مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، ومناقشة مدي المردود الاقتصادي على المزارعين، في إطار توجه الدولة لتطبيق أنظمة الري الحديث.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإطلاق المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تشمل تأهيل الترع والمساقي، وتنفيذ أنظمة الري الحديث باستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وقال المحافظ إن مشروع الترع مشروع عملاق، فالترع شريان الخير والشرايين التي تحمل الحياة لمصر عبر العصور، وعبر السنوات الماضية اصابها الإهمال حتى أصبحت متهالكة، مما أدى لكميات كبيرة من المياه المهدرة مع زيادة استهلاك المياه بسبب زيادة السكان وثبات الموارد المائية، فأطلق الرئيس السيسي المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بتكلفة 20 مليار جنيه مصري كمرحلة أولي من المشروع ل تأهيل 20الف كيلومتر للمرحلة الأولي الرئيس بإنهاء المرحلة الأولى في عامين وبدأ العمل في المشروع في 2020 على أن ينتهي بمنتصف 2022 وتستهدف المرحلة الاولي تبطين 6 آلاف كيلومتر من الترع في عمل متناغم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات الواعدة والتي سوف تستفيد من المشروع لتأهيل 1000 كم ترع عامة.

أكد المهندس عبداللطيف خالد، مستشار وزير الموارد المائية والري، على سرعة تنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك لحل مشاكل المياه التي تنصب على المساقي الخصوصية، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري بين وزارة الري والزراعة، لتأهيل المساقي على مستوي محافظات الجمهورية، وتحويل 3.7 مليون فدان إلى نظام الري الحديث، وتسهيل الاجراءات بعمل بروتوكول موقع بين وزارة الري والموارد المائية ووزارة الزراعة، والبنك الاهلي والبنك الزراعي، لتأهيل المساقي والري الحديث، وذلك بقرض يتم سداده على 10 سنوات بفائدة 0%يتحمله وزارة المالية وذلك دعماَ من الدولة لتطبيق نظام تأهيل المساقي على مستوى الجمهورية.