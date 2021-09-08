تدشين مبادرة لتطوير «قرى الدم والنار» في مؤتمر جماهيرى بقنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فاعليات مبادرة تنموية لتطوير قريتي حمرا دوم وأبوحزام التابعتين لمركز نجع حمادى شمال المحافظة والملقبتين اعلاميا بـ«قرى الدم والنار»، في مؤتمر جماهيرى حاشد بالقرية لعرض الخطة الإستراتيجية التي وضعتها المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة بتلك القريتين، وذلك للحد من انتشار الخصومات الثأرية، ونبذ العنف والتعصب القبلى من أجل التفرغ للبناء والتنمية.

وأعرب محافظ قنا عن سعادته بتواجده وسط أهالى قريتىّ أبوحزام وحمرا دوم التي يتميز أهلها بحسن الخلق والكرم والطيبة، مؤكداً أن المحافظة حريصة على تسخير كافة إمكانياتها لإحداث تنمية حقيقية بالقريتين من خلال إطلاق مبادرة «قنا بلا خصومات ثأرية» في يونيو الماضى للحفاظ على الأمن والإستقرار، ومن ثم البدء في تنفيذ خطط التنمية الحقيقية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بالقضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل على إيجاد حلول فعالة وسريعة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

تنمية قريتى أبوحزام وحمرا دوم بقنا

تنمية قريتى أبوحزام وحمرا دوم بقنا

وأضاف ان قريتي حمرا دوم وابوحزام تم ادارجهما ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمه وسيتم تنفيذ العديد من المشروعات والمجمعات الخدمية التي تخدم أبناء القريتين ،بالاضافة إلى تعيين أبناء القريتين بتلك المشروعات لتوفير فرص عمل حقيقية لهم .

تنمية قريتى أبوحزام وحمرا دوم بقنا

من جانبهم، قدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عدد من المقترحات والمشروعات التي من شأنها احداث طفرة تنموية حقيقية لأبناء القريتين.

تنمية قريتى أبوحزام وحمرا دوم بقنا

كما استعرضت القيادات التنفيذية بالمحافظة الوضع الراهن فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية المتوفرة بكلتا القريتين، وكذا عرض الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها من مرافق وخدمات اساسية بتلك القريتين لاحداث طفرة تنموية بتلك القريتين.

تنمية قريتى أبوحزام وحمرا دوم بقنا

تنمية قريتى أبوحزام وحمرا دوم بقنا

واستمع محافظ قنا وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ إلى شكاوى أهالى القريتين ومطالبهم ووعدهم بدراستها وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يضمن تحقيق مطالبهم في اسرع وقت ممكن من خلال ادراج القريتين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .