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الآسيوي: الهلال والفيحاء ضمن أفضل فرق القارة

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الآسيوي: الهلال والفيحاء ضمن أفضل فرق القارة الآسيوي: الهلال والفيحاء ضمن أفضل فرق القارة
التصويت يستمر لغاية يوم السبت

الآسيوي: الهلال والفيحاء ضمن أفضل فرق القارة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريقي الهلال والفيحاء ضمن قائمة أفضل الفرق في منطقة غرب القارة عن شهر أغسطس الماضي نظير النتائج الإيجابية المحققة مع انطلاق العديد من المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا.

وبرز في الشهر الماضي سبعة فرق هي الهلال والفيحاء من ، الوحدات وسحاب من الأردن، العين الإماراتي، حطين وتشرين من سوريا، وهي من حقق نتائج إيجابية.

ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للفريق الأبرز برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم السبت 11 سبتمبر على موقع الاتحاد الآسيوي.

الهلال

بدأ فريق الهلال رحلة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري السعودي بطريقة جيدة حينما تصدر الترتيب العام للمسابقة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف خلف الفيحاء حيث حقق الفريق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة.

ونجح الهلال بالفوز على الطائي في أولى مبارياته في البطولة بهدف مقابل لاشيء جاء بواسطة صالح الشهري في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وبالطريقة ذاتها تغلب على التعاون في اللحظات الأخيرة بعد أن كان متأخراً بهدف، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي في الجولة الثالثة أمام مضيفه الباطن.

الفيحاء

قدم فريق الفيحاء نفسه بقوة بعد مرور 3 جولات من عمر المسابقة حيث تصدر الترتيب العام للمسابقة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن حامل اللقب فريق الهلال بتحقيقه انتصارين وتعادل وحيد وبلا خسارة.

وافتتح الفيحاء مشواره بالفوز على ضيفه الاتحاد 1-0 في الجولة الأولى، لكنه تعثر بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه الفتح في الجولة الثانية، ثم عاد وتغلب على الطائي 3-1 في الجولة الثالثة ليتصدر الترتيب العام للمسابقة عن جدارة.

الآسيوي: الهلال والفيحاء ضمن أفضل فرق القارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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